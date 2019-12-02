2019-12-02T18:23:44+03:00
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

По версии голландской прокуратуры, его должны были арестовать после передачи Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЦемахВладимир ЦемахФото: соцсети
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Голландская прокуратура направила российским властям обращение с жалобой на то, что бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах не был арестован после передачи его Москве. По версии Нидерландов житель ДНР причастен к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

«Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого, пока не было принято решение о предъявлении обвинений», - говорится в обращении голландского ведомства.

В прокуратуре Нидерландов утверждают, что Москва «добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу», в то время как «была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче».

Напомним, в июне экс-командира похитили сотрудники украинской Службы безопасности и вывезли под стражу на Украину. Цемах прибыл в Россию в рамках обмена заключенными с Киевом по формуле «35 на 35» в сентябре. В том же месяце Нидерланды перевели его из статуса свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

При этом, как писал сайт kp.ru, вернувшись из заключения Цемах сообщил, что за «нужные» сведения ему предлагали домик в Нидерландах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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