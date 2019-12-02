2019-12-02T19:59:42+03:00
Политика

Зеленский признал, что без диалога с Путиным он стоит на месте

На нормандском саммите украинский лидер надеется обсудить с российским коллегой вопрос Донбасса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский признал, что без диалога с Путиным он стоит на местеЗеленский признал, что без диалога с Путиным он стоит на местеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости диалога с российским лидерам Владимиром Путиным по вопросу Донбасса и заявил, что встреча «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря является отличной возможностью для начала такого обсуждения.

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке - ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», - написал глава незалежной у себя в Facebook.

Зеленский заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» уже является «победой» для Киева, а диалог с Путиным может привести «к возвращению главного — всех наших людей». «Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», - добавил политик.

Президент Украины также сообщил, что на этой неделе Киев начнет подготовку к нормандскому саммиту.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского будет полезной, поскольку российская сторона поймет позицию украинского лидера по вопросу минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники
Появилось фото российского беспилотного боевого комплекса «Уран-9» в Сирии
Пакистан вернет России долги СССР в размере 93,5 миллиона долларов
Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Путин подписал закон об использовании нацистской символики при условии осуждения нацизма
Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших российских соперниц
В Приморском крае прошла презентация профессионального конкурса «Учитель будущего»
Опрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпы
Плюшевый рай: фанаты хоккейного клуба США забросали лед рекордным количеством игрушек
Путин подписал закон о зачислении сестер и братьев в одну школу и детсад
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 8 января
В Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в «Домодедово» и ТРЦ «Вегас»
Зеленский намерен бороться за "потерявшихся" жителей Донбасса
Зеленскому не нравится последовательность пунктов минских соглашений
Врачи спасли 14-летнего мальчика, который рискнул жизнью ради котенка
Савченко рассказала, какие мужчины звали ее замуж
Посетители подарили авто официантке, которая по пять часов добиралась на работу
В Москве у десятиклассницы похитили сумку Valentino за 1,5 тысячи евро и карту "тройка"