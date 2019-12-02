СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-02T19:59:42+03:00

Зеленский признал, что без диалога с Путиным он стоит на месте Фото: REUTERS

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости диалога с российским лидерам Владимиром Путиным по вопросу Донбасса и заявил, что встреча «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря является отличной возможностью для начала такого обсуждения.

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке - ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», - написал глава незалежной у себя в Facebook.

Зеленский заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» уже является «победой» для Киева, а диалог с Путиным может привести «к возвращению главного — всех наших людей». «Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», - добавил политик.

Президент Украины также сообщил, что на этой неделе Киев начнет подготовку к нормандскому саммиту.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского будет полезной, поскольку российская сторона поймет позицию украинского лидера по вопросу минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU