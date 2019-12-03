2019-12-03T01:58:33+03:00
Экономика

В Центробанке назвали главные риски для экономики России

При этом эксперты заявили, что структура ключевых рисков и уязвимостей существенно не изменилась
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Центробанке назвали главные риски для экономики РоссииВ Центробанке назвали главные риски для экономики РоссииФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Центробанк РФ назвал основные риски для российской экономики. Они, по мнению экспертов, связаны с внешними факторами: торговыми войнами, геополитикой и замедлением темпов роста глобальной экономики.

- Снижение внешнего спроса на товары российского экспорта оказывает негативное влияние на темпы экономического роста в России, - отметили в ЦБ.

При этом, эксперты подчеркнули, что структура ключевых рисков и уязвимостей существенно не изменилась.

- Основные риски для российской экономики связаны с внешними факторами - это обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, более глубокое замедление глобального роста, - заявили в Центробанке.

По словам экспертов, "в целом краткосрочные внешние риски снизились, но увеличиваются долгосрочные риски".

В ЦБ также отметили, что Россия в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз, говорится на сайте Центробанка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег. Банки уже собирают информацию об устройствах юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФБР увидели "угрозу" в российских приложениях
Путин подписал закон о внесении изменении в федеральный бюджет на 2019 год
"Гуру, делящийся своей мудростью": Джонсона обвинили в плагиате твитов о теракте
"Абсолютный рекорда": Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча"
Зеленский поручил пересмотреть энергетическую стратегию Украины
Предвыборный штаб Трампа отказался аккредитовывать журналистов Bloomberg
В Госдепе заявили, что США не приняли решение о продлении СНВ-3 с Россией
Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ
«Освобождаем дороги»: ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Путин подписал закон о штрафах за хранение персональных данных россиян за рубежом
Мантуров: при грамотной организации предустановка российского ПО не увеличит цену гаджета
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве увидят настоящие сугробы
Эрдоган назвал неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страны
На Украине кот задушил маленькую девочку в коляске
С начала года российские миллиардеры разбогатели на 38,4 млрд долларов
Путин подписал закон об отмене ограничений на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ