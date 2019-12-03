СЕГОДНЯ 01:05 2019-12-03T01:58:33+03:00

В Центробанке назвали главные риски для экономики России Фото: Анастасия ОСИПОВА

При этом эксперты заявили, что структура ключевых рисков и уязвимостей существенно не изменилась

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Центробанк РФ назвал основные риски для российской экономики. Они, по мнению экспертов, связаны с внешними факторами: торговыми войнами, геополитикой и замедлением темпов роста глобальной экономики.

- Снижение внешнего спроса на товары российского экспорта оказывает негативное влияние на темпы экономического роста в России, - отметили в ЦБ.

При этом, эксперты подчеркнули, что структура ключевых рисков и уязвимостей существенно не изменилась.

- Основные риски для российской экономики связаны с внешними факторами - это обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, более глубокое замедление глобального роста, - заявили в Центробанке.

По словам экспертов, "в целом краткосрочные внешние риски снизились, но увеличиваются долгосрочные риски".

В ЦБ также отметили, что Россия в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз, говорится на сайте Центробанка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег. Банки уже собирают информацию об устройствах юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU