Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-02T11:16:14+03:00

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Центральный банк России вернулся к созданию единой межбанковской платформы, которая позволит анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы. С её помощью станет возможным отслеживание сомнительных операций.

Перезапуск проекта будет обсуждаться в декабре на установочной встрече созданной ЦБ ассоциации "Финтех". В базе данных регулятор будет собирать информацию банков об устройствах, с которых юрлица осуществляют переводы. Об этом РБК сообщают два источника из двадцатки главных банков России.

В апреле 2018 ЦБ сделал обязательным анализ идентификаторов устройств, с которых проходят денежные переводы. Если идентификаторы совпадают у разных клиентов, банки присваивают им повышенный уровень риска. Сейчас банки собирают эту информацию обособленно друг от друга, она пока не внесена в единую базу.

Сейчас проект называется "Сервис анализа технических устройств", его тестировали всё лето, но "без энтузиазма", отмечает источник издания. До сих пор параметры оценки системы для слежения за гаджетами юридических лиц не установлены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что предостерегает банки от операций в евро и утверждает, что валютные операции больше не приносят прибыль.

В мае ЦБ заявил о завершении основного этапа оздоровления банковской сферы. Пик процесса санирования утративших кредитоспособность учреждений пришёлся на 2017 год.

ИСТОЧНИК KP.RU