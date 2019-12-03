Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ
Так Дмитрий Разумков прокомментировал слова Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны
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Спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков ответил на заявления депутата Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.
- На Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках, - отметил Разумков.
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ИСТОЧНИК KP.RU