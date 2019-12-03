2019-12-03T05:21:19+03:00
В мире

Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ

Так Дмитрий Разумков прокомментировал слова Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков ответил на заявления депутата Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.

- На Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках, - отметил Разумков.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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