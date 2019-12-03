2019-12-03T06:46:15+03:00
Политика

"Государство потеряло людей": Захарова призвала Зеленского гарантировать права жителям Донбасса

Ранее украинский лидер заявил, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Государство потеряло людей": Захарова призвала Зеленского гарантировать права жителям Донбасса"Государство потеряло людей": Захарова призвала Зеленского гарантировать права жителям ДонбассаФото: ТАСС
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление лидера Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Ранее украинский политик рассказал немецким СМИ, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

При этом он подчеркнул, что каждый украинец имеет право решать, где ему жить, поэтому "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса.

- Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами, - заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД также добавила, что жители Донбасса "не по своей воле" не принимали участие в выборах президента Незалежной в 2019 году, "чтобы слушать его, куда им ехать".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле оценили планы Владимира Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма. Дмитрий Песков вновь напомнил, что Москва не собирается затрагивать эту тему

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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