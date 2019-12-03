"Государство потеряло людей": Захарова призвала Зеленского гарантировать права жителям Донбасса
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление лидера Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Ранее украинский политик рассказал немецким СМИ, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
При этом он подчеркнул, что каждый украинец имеет право решать, где ему жить, поэтому "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса.
- Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами, - заявила Захарова.
Официальный представитель российского МИД также добавила, что жители Донбасса "не по своей воле" не принимали участие в выборах президента Незалежной в 2019 году, "чтобы слушать его, куда им ехать".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле оценили планы Владимира Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма. Дмитрий Песков вновь напомнил, что Москва не собирается затрагивать эту тему
ИСТОЧНИК KP.RU