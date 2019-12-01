Причина ДТП в Забайкалье: Автобус рухнул с моста из-за лопнувшего колеса

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-01T12:23:48+03:00

В ГИБДД рассказали о причинах аварии в Забайкалье Фото: соцсети

В результате происшествия погибло 20 человек [видео]

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Причиной аварии в Забайкальском крае стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, из-за лопнувшего колеса водитель потерял управление, после чего транспорт вылетел с трассы и упал с моста в реку Куэнга.

«Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга», - приводит ТАСС заявление ГИБДД.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу в районе ДТП. На месте работают аварии вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным, в результате происшествия в Забайкальском крае погибло 20 человек, 18 получили ранения, из них шестеро были госпитализированы. У водителя автобуса был 18-летний стаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU