Причина ДТП в Забайкалье: Автобус рухнул с моста из-за лопнувшего колеса
Причиной аварии в Забайкальском крае стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, из-за лопнувшего колеса водитель потерял управление, после чего транспорт вылетел с трассы и упал с моста в реку Куэнга.
«Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга», - приводит ТАСС заявление ГИБДД.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу в районе ДТП. На месте работают аварии вылетел вертолет Центра медицины катастроф.
Как писал сайт kp.ru, по последним данным, в результате происшествия в Забайкальском крае погибло 20 человек, 18 получили ранения, из них шестеро были госпитализированы. У водителя автобуса был 18-летний стаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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ИСТОЧНИК KP.RU