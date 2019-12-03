Россияне рассказали, кому будут дарить самые дорогие новогодние подарки

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-03T07:54:34+03:00

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Самый дорогой новогодний подарок россияне готовы подарить тому, кто точно вел себя в этом году хорошо. Себе. К такому выводу пришли исследователи компании Nielsen. Результаты опроса публикует РИА Новости. Первое, что отметили эксперты, так это то, что на новогодние подарки жители страны в этом году хотят потратить больше денег, чем раньше.

Если в 2018 года максимально на эти цели выделяли 5600 рублей, то теперь средний чек на покупки вырос до 10 тысяч рублей. При этом больше побаловать дороги подарком россияне планирую не детей, супругов или родителей, а самих себя. Хотя дарить самим себе подарок будут всего 36 процентов опрошенных.

Большая часть из них планирует подарить себе новую одежду, обувь или аксессуары - так ответили 26 процентов людей. Реже (14 процентов) - гаджеты и электронику, еще 10 процентов хотят побаловать себя бытовой техникой и столько же людей будут дарить себе товары для дома.

Что касается близких, то подарки россияне планирую подарить своим вторым половинам (71 процент), родителям (68 процентов), друзьям (52 процента).

- Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), - сообщают исследователи.

Сайт kp.ru подготовил подборку, куда поехать на Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU