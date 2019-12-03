2019-12-03T08:48:53+03:00
В мире

«Короче, устроим завтра международный скандал»: украинка обиделась на учительницу из Франции, назвавшую украинцев и русских одним народом

Сотрудница украинского посольства во Франции назвала педагога «тупицей» и пообещала привести в школу «своего французского мужчину»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Представительницу Украины ради "свой правды" оскорбила учителя и русскую девочку из класса в своем сообщении в соцестяхПредставительницу Украины ради "свой правды" оскорбила учителя и русскую девочку из класса в своем сообщении в соцестяхФото: facebook.com
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Украинка Ирена Карпа пообещала «устроить международный скандал» из-за того, что учитель назвала украинцев и русских одним народом. Карпа работает в украинском посольстве во Франции, ее восьмилетняя дочь ходит во французскую школу.

Учитель итальянского языка предложила снять с детьми фильм о глобальном потеплении. Разделила ребят на две группы. В группу американцев дочь Карпы не попала, хотя мама планировала, чтобы украинский ребенок был именно там:

- В группе «американцы» уже было много детей, которые хотя и НЕ американцы, и разговаривают с диким акцентом, -написала в фейсбуке сотрудница диппредставительства.

Девочку поставили в группу с русскими детьми.

- Где кроме нее эта единственная ее одноклассница россиянка «в шапке», -успела «пройтись» и по чужому ребенку работница посольства.

Учитель сказала, что русские и украинцы «одно и то же», и если не нравится, то можно просто не сниматься в фильме.

Дома мама "спокойно объяснила дочери, что учительница - тупица, которая не учила историю и географию".

- А завтра пойду в школу вломлю ***, поговорю с директором, - написала украинка.

Она пообещала привести в школу "своего французского мужчину", который, с ее слов, предложил распечатывать по странице (чего-то) в день о войне на Донбассе.

- Короче, устроим завтра международный скандал, - завершила послание в соцсетях официальный представитель Украины во Франции.

Ранее Карпа называла в сосетях россиян "ватниками" и стала автором сомнительного мультфильма о жителях России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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