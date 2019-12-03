Выходной любой ценой: Россияне назвали способы, чтобы не трудиться 31 декабря

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-03T09:52:09+03:00

Многие из тех, у кого предновогодний день оказался рабочим, заявили о намерении взять отгул, больничный или отпуск

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В этом году 31 декабря выпадает на вторник и большинство россиян не планируют выходить на работу. Естественно, чтобы эти планы реализовались, придется взять выходной, отгул или отпуск, но многие готовы пойти на такие уловки, лишь бы спокойно подготовиться к празднику.

В итоге только 53% компаний заявили, что будут работать в последний день года, а 37% ответили отрицательно на вопрос о рабочем дне. Еще 10% пояснили, что право выбора осталось за сотрудниками.

Такие данные озвучили представители сервиса «Работа.ру», опросив 700 представителей компаний.

В 23% компаний, где 31 декабря будет выходным, сотрудникам придется отработать его в другой день. Остальные решили простить лишний выходной и отрабатывать никому не придется. Те, кто планируют трудиться, отпустят своих сотрудников домов раньше (86%), остальные могут не рассчитывать на сокращенный рабочий день.

На вопросы исследователей отвечали не только руководители, но и рядовые сотрудники и, надо признать, что их планы отличаются от начальственных. В выборку попали 11 тыс. респондентов, из них 70% будут трудиться, а остальные 30 решили устроить себе выходной любой ценой.

Отвечая на вопрос: «Что вы планируете сделать, чтобы не работать в этот день?», 29% респондентов сказали о намерении договориться об отгуле и отработать в другой день. 21% возьмут отпуск, а 8% надеются трудиться из дома. 4% планируют решить вопрос с помощью больничного, при этом 2% собираются сдать кровь и воспользоваться правом на законный выходной.

А вот те, кто честно выйдут на работу, будут утешать себя тем, что рабочий день короткий (39%), 15 сами осознанно решили работать 31 декабря, а 22% не хотят спорить с начальством.

Ранее активно обсуждалась возможность сделать 31 декабря выходным для всей страны, но в этом году с принятием данного решения не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU