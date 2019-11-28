31 декабря - не выходной: депутаты Госдумы отказались сделать последний день в году нерабочим

Казалось, это самая логичная идея. Взять и сделать последний день в году нерабочим. Ну, чтобы хозяйки спокойно резали колбаску на стол и готовили салаты. Сделать 31 декабря выходным предложил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. И даже внес на рассмотрение законопроект. Но… Коллеги его раскритиковали в пух и прах.

- Правительство своим постановлением может присоединить их (январские выходные, - ред.) и к 31 декабря, и к какому угодно дню, - сказал журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. - В данном случае правительство исходит из удобства организации отдыха. Поэтому, с моей точки зрения, подобная инициатива не нужна. В большинстве офисов, организаций и так 31 декабря является сокращенным рабочим днем.

А это значит, что партия власти, у которой в Госдуме большинство, идею не поддержит. И выходного нам не ждать. Хотя… 31 декабря и так никто работать не собирается.

- Люди уже уезжают в отпуск, покупают путевки в теплые страны, - объяснил «КП» предприниматель Владислав Дежнев. - Но это отдельные работники. А вот для крупного бизнеса, который работает с другими странами, занимается поставками товаров — сбивать ритм никак нельзя. От этого потери понесет наша экономика. Нас и так ждут громадные каникулы. С 1 по 8 января. Это безумный простой. И страдают от него все. Смотрите, у людей за время праздников заканчиваются деньги. Ну, подари теще микроволновку, сестре самокат. Потом собери новогодний стол. Это уже финансово подкосило. Даль тебе еще ждет почти неделя отдыха. Что делать? Сидеть дома? Нет. Надо сходить в кино, на каток, пройтись по магазинам. Пойдут опять траты. Уже числа 5-6 января все воют: побыстрей бы на работу.

И для предпринимателей этот провал из выходных несет только убытки. Можно сделать так: с 31 декабря по 3 января отдыхаем. Дальше 7 января на Рождество выходной. Остальное перевести в работу.

Но вот другие эксперты уверены, что сокращение новогодних каникул никому не поможет.

- Будем честны, люди перестают работать с 25-26 декабря. Когда пошли корпоративы. Когда начинают мотаться по магазинам за подарками, - объяснил «КП» психолог Павел Жавнеров. - И если вы сократите январские праздники, народ наш и так будет работать в треть силы. А еще — людям нужно просто отдыхать. Людям нужны праздники, чтобы они не зарывались в своих проблемах.

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