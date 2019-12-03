2019-12-03T10:12:08+03:00
В мире

Денежные переводы Western Union и Contact в Таджикистан восстановят в ближайшее время

Платежные системы подключили к Национальному процессинговому центру
Юлия САЛЬНИКОВА
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Работу планируют восстановить за два дняРаботу планируют восстановить за два дняФото: Михаил ФРОЛОВ
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Переводы Contact и Western Union из России в Таджикистан будут доступны в ближайшее время. Напомним, во вторник 3 декабря в Таджикистане запустили новую систему денежных переводов. Все платежные системы должны были подключиться к национальному процессинговому центру при Нацбанке Таджикистана, через который будут идти все переводы.

Завершить переход на новую систему спели не все, из-за этого объявлено о временной приостановке работы ряда компаний в стране.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Нацбанка Таджикистана, Western Union заработает в течение одного-двух дней. Еще раньше, уже во второй половине дня 3 декабря, клиенты смогут воспользоваться услугами платежной системы Contact.

- Сейчас работают российские платежные системы Contact, Unistream, с Western Union соглашение подписано, в связи с некоторыми техническими моментами заработает в течение одного-двух дней, -сообщили в Нацбанке страны.

О рисках прекращения переводов в связи с переходом на новую систему, говорили еще в начале декабря. Аналогов такой системы нет нив одной другой стране, поэтому эксперты не могли точно сказать, сколько времени займет переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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