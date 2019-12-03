В Роскомнадзоре объяснили блокировку фотобанка Shutterstock

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-03T10:48:55+03:00

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О причинах блокировки фотобанка Shutterstock рассказали в Роскомнадзоре. Сотрудники сразу двух ведомств обнаружили на портале информацию, которая противоречит нормам российского законодательства. Решение о внесении сайта американского фотобанка в реестр запрещенной информации принято Генпрокуратурой 13 ноября. Решение также вынесли в Роскомнадзоре, но ранее, 7 октября.

- Отдельные страницы shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства), - объяснили РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Администрация сайта не удалила информацию, поэтому российские ведомства заблокировали страницы. За первую половину 2019 года Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч сайтов нелегальных казино, под запрет также попала реклама таких онлайн игр, где люди теряют большие деньги. Клиентов заманивали, обещая большие выигрыши.

ИСТОЧНИК KP.RU