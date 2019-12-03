2019-12-03T12:19:12+03:00
Общество

Россияне планируют потратить на новогодний стол более 10 тысяч рублей

К празднику будут покупать овощи и фрукты, мясо, птицу и рыбу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодний столРоссияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодний столФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россияне планируют потратить на новогодний стол не менее десяти тысяч рублей. Причем подавляющее число опрошенных признались, что планирует остаться отмечать праздник дома. Такой ответ дали около 85% респондентов.

Самыми популярными продуктами для приготовления праздничного ужина стали фрукты и овощи, сыр, мясо, птица и рыба. По данным экспертов, пик их продажи придется на период с 24 по 28 декабря.

В плане напитков россияне единодушно отдали предпочтение шампанскому и игристым винам, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные исследования компании Nielsen.

Авторы исследования отмечают, что на декабрь приходится около 30% от годового оборота шампанского и 22% — игристого вина. Кроме того, исследование показало, что 59% россиян планируют купить к новогоднему столу вино, а еще 40% - водку, передает телеканал «360».

Напомним, ранее россияне рассказали, кому планируют купить самый дорогой подарок. Оказалось, что на себя большинство опрошенных собирается потратить в два раза больше, чем на любимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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