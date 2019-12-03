Россияне планируют потратить на новогодний стол более 10 тысяч рублей
Россияне планируют потратить на новогодний стол не менее десяти тысяч рублей. Причем подавляющее число опрошенных признались, что планирует остаться отмечать праздник дома. Такой ответ дали около 85% респондентов.
Самыми популярными продуктами для приготовления праздничного ужина стали фрукты и овощи, сыр, мясо, птица и рыба. По данным экспертов, пик их продажи придется на период с 24 по 28 декабря.
В плане напитков россияне единодушно отдали предпочтение шампанскому и игристым винам, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные исследования компании Nielsen.
Авторы исследования отмечают, что на декабрь приходится около 30% от годового оборота шампанского и 22% — игристого вина. Кроме того, исследование показало, что 59% россиян планируют купить к новогоднему столу вино, а еще 40% - водку, передает телеканал «360».
Напомним, ранее россияне рассказали, кому планируют купить самый дорогой подарок. Оказалось, что на себя большинство опрошенных собирается потратить в два раза больше, чем на любимых.
ИСТОЧНИК KP.RU