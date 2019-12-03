В 2019 году в школах стали больше потреблять снюсов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-03T14:36:55+03:00

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В 2019 году в большинстве российских школ отмечается настоящий всплеск потребления снюсов и других никотиносодержащих смесей. Об этом сообщила полковник полиции в отставке, эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

Она отметила, что чаще всего жалобы поступают из северных регионов страны.

- Ведь как мы проводим профилактику в школах? Хорошо, если туда приходят профессионалы, которые говорят детям, что этого нельзя делать. Но и производители табачной продукции изворотливы, - комментирует ИА «НСН» Ванатова.

Часто дети клюют на красивую упаковку и другие маркетинговые уловки. О результате потребления данных веществ мало кто задумывается и в итоге школьники оказываются в больнице с психозами.

В Госдуме решают вопрос с продажей насвая, снюса и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей на законодательном уровне. Их продажу могут полностью запретить в стране, а за попытки продать некурительный табак будет грозить уголовная ответственность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году контрабандный снюс стал "модным" среди финской молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU