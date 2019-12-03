2019-12-03T14:41:42+03:00
Общество

Из экзамена по вождению исключат "площадку"

Соответствующий проект постановления уже ожидает подписи премьер-министра
Ольга МАТЫС
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ГИБДД собираются исключить "площадку" из экзамена по вождениюГИБДД собираются исключить "площадку" из экзамена по вождениюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ГИБДД собираются исключить из программы проверки знаний и навыков вождения для нескольких категорий водителей экзамен на закрытой площадке - автодроме. Об этом заявил во время семинара по обеспечению безопасности дорожного движения начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. По его словам, все необходимые документы уже переданы на рассмотрение главе кабинета министров и ожидают его подписи.

"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", - цитирует Гилякова ТАСС.

Ранее kp.ru рассказывал, какие действия можно предпринять, чтобы обезопасить себя от мошенников, если вы получили поддельную квитанцию на оплату штрафа ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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