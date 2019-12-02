Столтенберг заявил о необходимости улучшения отношений НАТО и России
Диалог планируется вести наравне со сдерживанием Москвы
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Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса улучшить отношения с Россией. При этом курс, которым члены военно-политического блока собираются двигаться в этом направлении, включает в себя не только диалог, но и сдерживание.
"Россия — наш самый большой сосед и останется таковым. Нам нужно поговорить с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но даже без улучшения отношений нам необходимо справляться с трудностями", - сказал политик в интервью телекомпании ARD.
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ИСТОЧНИК KP.RU