2019-12-02T14:15:50+03:00
Политика

Столтенберг заявил о необходимости улучшения отношений НАТО и России

Диалог планируется вести наравне со сдерживанием Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса улучшить отношения с Россией. При этом курс, которым члены военно-политического блока собираются двигаться в этом направлении, включает в себя не только диалог, но и сдерживание.

"Россия — наш самый большой сосед и останется таковым. Нам нужно поговорить с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но даже без улучшения отношений нам необходимо справляться с трудностями", - сказал политик в интервью телекомпании ARD.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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