Медведев: решения о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-03T17:54:55+03:00

По словам российского премьера, такая разница в скорости «на машине не ловятся» Фото: REUTERS

По словам российского премьера, такая разница в скорости «на машине не ловятся»

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Решение о снижении порога ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока нет. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч - они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем», - сказал глава российского правительства на приеме граждан в центральном офисе партии «Единая Россия» в Москве.

По словам Медведева, бывают случаи, когда на спидометре автомобиля превышения в 10 км/ч даже не видно, «особенно когда речь идет о машинах не очень новых».

Премьер также сообщил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед камерами контроля скорости на дороге. Он также подчеркнул, что знаки должны устанавливать разумно, а «не для пополнения кармана гаишников».

Напомним, в конце сентября Министерство внутренних дел поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU