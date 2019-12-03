2019-12-03T17:54:55+03:00
Общество

Медведев: решения о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

По словам российского премьера, такая разница в скорости «на машине не ловятся»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По словам российского премьера, такая разница в скорости «на машине не ловятся»По словам российского премьера, такая разница в скорости «на машине не ловятся»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Решение о снижении порога ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока нет. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч - они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем», - сказал глава российского правительства на приеме граждан в центральном офисе партии «Единая Россия» в Москве.

По словам Медведева, бывают случаи, когда на спидометре автомобиля превышения в 10 км/ч даже не видно, «особенно когда речь идет о машинах не очень новых».

Премьер также сообщил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед камерами контроля скорости на дороге. Он также подчеркнул, что знаки должны устанавливать разумно, а «не для пополнения кармана гаишников».

Напомним, в конце сентября Министерство внутренних дел поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин рассказал о ходе реализации Программы реновации
Покатаемся бесплатно: Московская канатная дорога в честь дня рождения дарит подарки
Трамп: США могут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
В Москве спасатели и полицейские взяли штурмом квартиру, чтобы спасти младенца
Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину
Путин заявил, что угрозу для России представляет расширение НАТО
В Госдуме назвали правильным решение исключить «площадку» во время экзамена на права
Венгрия предложила России объединить усилия для защиты языковых меньшинств на Украине
Сильные девушки и располневший русский супергерой: что показали в трейлере "Черной вдовы"
Кремль: Москва не верит слухам о том, что Эрдоган приказал сбить Су-24 в 2015 году
Эксперты объяснили, почему «северные надбавки» не будут отменены
Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха
В Совфеде рассказали о важности «Северного потока — 2»
Москва вошла в тройку мировых лидеров по качеству школьного образования
Эксперт оценил перспективы введения Вашингтоном пошлин на товары из Франции
«Молодая гвардия» снова в кино: Ко Дню Победы отреставрировали 20 советских фильмов о войне