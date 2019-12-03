2019-12-03T20:48:25+03:00
В мире

В США арестовали россиянина по обвинению в нарушении санкций

По данному делу задержали двух граждан РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Двух россиян в США обвинили в нарушении американских санкцийДвух россиян в США обвинили в нарушении американских санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двоих россиян обвинили «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», введение в отношении России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Суд Южного округа штата Джорджия предъявил обвинения Олегу Никитину и Антону Черемухину, которые якобы пытались через посредников приобрести у американской компании газовую турбину Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов.

В данном случае речь идет о санкциях на поставку нефтегазового оборудования. В США предполагают, что газовая турбина была необходима для использования на буровой платформе в Арктике.

«По соображениям национальной безопасности министерство торговли США запретило нелицензированную поставку или передачу Vectra российской компании», — говорится в заявлении ведомства.

В американском министерстве заявили, что Никитина арестовали, а решение в отношении Черемухин пока не поступало.

Напомним, на данный момент в Вашингтоне идет обсуждение санкций против «Северного потока-2». Как писал ранее сайт kp.ru, Конгресс США хочет включить ограничительные меры в оборонный бюджет страны.

В США арестовали россиянина.В США арестовали российского бизнесмена Олега Никитина. Его обвинили в попытке обойти санкции

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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