В США арестовали россиянина по обвинению в нарушении санкций
Двоих россиян обвинили «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», введение в отношении России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
Суд Южного округа штата Джорджия предъявил обвинения Олегу Никитину и Антону Черемухину, которые якобы пытались через посредников приобрести у американской компании газовую турбину Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов.
В данном случае речь идет о санкциях на поставку нефтегазового оборудования. В США предполагают, что газовая турбина была необходима для использования на буровой платформе в Арктике.
«По соображениям национальной безопасности министерство торговли США запретило нелицензированную поставку или передачу Vectra российской компании», — говорится в заявлении ведомства.
В американском министерстве заявили, что Никитина арестовали, а решение в отношении Черемухин пока не поступало.
Напомним, на данный момент в Вашингтоне идет обсуждение санкций против «Северного потока-2». Как писал ранее сайт kp.ru, Конгресс США хочет включить ограничительные меры в оборонный бюджет страны.
В США арестовали россиянина.В США арестовали российского бизнесмена Олега Никитина. Его обвинили в попытке обойти санкции
ИСТОЧНИК KP.RU