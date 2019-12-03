2019-12-03T21:45:27+03:00
Политика

Арестованный в США россиянин Олег Никитин свою вину не признает

Гражданина РФ обвиняют в нарушении американских санкций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Арестованный в США россиянин Олег Никитин свою вину не признаетАрестованный в США россиянин Олег Никитин свою вину не признаетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский гражданин Олег Никитин, арестованный в США и обвиненный «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», свою вину не признает. Об этом сообщили в посольстве России в Соединённых Штатах.

«Росгражданин свою вину не признает. С момента ареста россиянина местными властями в сентябре с.г. поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом», - говорится в заявлении российского посольства на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что российские дипломаты поддерживают контакт с задержанные, который находится под стражей в изоляторе штата Джорджия. В Посольстве подчеркивают, что продолжат оказывать россиянину необходимое консульско-правовое содействие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, суд Джорджия предъявил обвинения за нарушение санкций на поставку нефтегазового оборудования Никитину и другому россиянину Антону Черемухину, которого пока не арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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