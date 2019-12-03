Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

3 Дек. 23:26 2019-12-03T23:26:17+03:00

На специальном совещании украинский лидер "четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем"

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На совещании при участии украинского лидера Владимира Зеленского по подготовке к встрече в "нормандском формате" были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.

- Глава украинского государства дал поручение Главнокомандующему ВС Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил, - говорится в официальном сообщении.

Также Зеленский во время совещания "четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем".

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ИСТОЧНИК KP.RU