Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На специальном совещании украинский лидер "четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем"
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На совещании при участии украинского лидера Владимира Зеленского по подготовке к встрече в "нормандском формате" были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
- Глава украинского государства дал поручение Главнокомандующему ВС Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил, - говорится в официальном сообщении.
Также Зеленский во время совещания "четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем".
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ИСТОЧНИК KP.RU