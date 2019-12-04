2019-12-04T10:48:45+03:00
Спорт

Стало известно, заявила ли Алина Загитова на финал Гран-При 2019 четверные прыжки

Официально оглашен контент фигуристки для выступлений в Турине
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова стала третьей на Гран-При Японии и второй во Франции.Алина Загитова стала третьей на Гран-При Японии и второй во Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова - одна из шести финалисток серии Гран-При нынешнего сезона. В отличие от Александры Трусовой, у Алины на один из главных турниров сезона не заявлено четверных прыжков.

В арсенале Алины Загитовой - свой набор тройных прыжков. В короткой программе начинается с тройного лутца - тройного риттбергера, есть и тройной флип. В произвольном прокате - тройной лутц-тройной риттбергер, есть тройной тулуп в каскаде с двойным акселем, тройной сальхов. Четверных прыжков Алина так и не заявила. Ранее Загитова призналась, что для нормальных четверных прыжков ей необходимо похудеть где-то на три килограмма.

Напомним, что в нынешнем сезоне Алина Загитова была второй на этапе Гран-При во Франции. Тогда она уступила Алене Косторной. А вот уже на Гран-При Японии Алина была третьей - выше нее оказались Рика Кихира и выигравшая второй этап в сезоне Косторная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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