Песков опроверг обвинения в адрес РФ в причастности к убийству в Берлине

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-04T13:59:10+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес в РФ о том, что страна якобы может быть причастна к убийству гражданина Грузии в Берлине. По его словам, они "абсолютно беспочвенны".

- Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения, - сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что сомневается в каком-либо омрачении встречи Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне этой истории. Главы двух государств проведут встречу 9 декабря в Париже в рамках саммита в нормандском формате. Также, по его словам, он не в курсе этого происшествия.

- Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией, - резюмировал Песков.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее об инциденте. Сообщалось, что в ФРГ расследуют убийство бывшего грузинского боевика.

ИСТОЧНИК KP.RU