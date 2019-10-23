Глава ПФР оценил возможности индексации пенсий для работающих пенсионеров

СЕГОДНЯ 20:30 2019-10-23T20:35:38+03:00

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Глава Пенсионного фонда России выступил на пленарном заседании в Госуме на тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, с января 2016 года для этой категории пенсионеров индексация не предусмотрена. Глава ведомства Антон Дроздов сообщил, во сколько обойдется возвращение процедуры.

- На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, - приводит слова Дроздова РИА Новости.

Он отметил, что это «большие деньги».

Сайт kp.ru писал, что в 2020 году страховые пенсии для тех, кто уже не работает, вырастут до 16,4 тысяч рублей. Получать повышенные пенсии будут 31 миллион человек, сообщили в Министерстве труда. Чтоы увеличить число тех, кому положена единовременная выплата при выходе на заслуженный отдых, в ПФР предложили пересмотреть систему накопительных пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU