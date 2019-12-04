Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-04T16:14:14+03:00

Международная организация порекомендовала властям Украины ограничивать доступ к ресурсам только по закону

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Freedom House опубликовали отчёт об украинских санкциях против российских интернет-платформ, в котором посоветовали украинским властям не блокировать российские сайты без соответствующего решения суда.

"Воздержитесь от введения общего запрета доступа к ресурсам и гарантируйте, что единственным правовым основанием для изъятия контента или доступа является решение суда, которое выносится по результатам тщательного и справедливого расследования каждого дела, при условии, что такая мера необходима и пропорциональна преследуемой цели в соответствии с требованиями международного права", - цитируют отчет международной правовой организации "Украинские новости".

Также Freedom House посоветовали властям создать четкий законодательный механизм выполнения санкций, который предусмотрит возможность отказаться от выполнения блокировки российских сайтов, если об этом нет соответствующего решения суда. Более того, организация предложила информировать людей о влиянии подобных ограничений на информационную безопасность Украины.

Напомним, что kp.ru уже рассказывал о требованиях со стороны комитета по свободе слова Верховной рады проверить сайт "Миротворец" на соответствие законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU