В украинской Раде потребовали проверить деятельность сайта "Миротворец"

СЕГОДНЯ 00:44 2019-11-21T00:44:33+03:00

Глава комитета по свободе слова обратил внимание, что портал нарушает закон, публикуя персональные данные

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Глава комитета украинской Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич обратился к Службе безопасности Украины с просьбой проверить деятельность сайта "Миротворец". По его мнению, организация нарушила закон, опубликовав личные данные, без согласия физического лица.

- Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах, других лицах, - приводит слова из документа телеканал "112 Украина".

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ИСТОЧНИК KP.RU