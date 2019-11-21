В украинской Раде потребовали проверить деятельность сайта "Миротворец"
Глава комитета по свободе слова обратил внимание, что портал нарушает закон, публикуя персональные данные
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Глава комитета украинской Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич обратился к Службе безопасности Украины с просьбой проверить деятельность сайта "Миротворец". По его мнению, организация нарушила закон, опубликовав личные данные, без согласия физического лица.
- Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах, других лицах, - приводит слова из документа телеканал "112 Украина".
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ИСТОЧНИК KP.RU