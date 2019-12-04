Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-04T16:29:53+03:00

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Законопроект о домашнем насилии, по мнению уполномоченного при президенте России по правам ребенка, не соответствует Конституции. Об этом Анна Кузнецова рассказала журналистам, она уже трижды давала отрицательное заключение по проекту закона и сомневается, что такой закон вообще должен существовать в стране.

Часть законопроекта прямо противоречит нормам Конституции, сообщила она 4 декабря.

- Содержат дублирующие действующие нормы. Если в документе содержится такое количество отсылочных к другим документам норм, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа, - приводит ее слова Интерфакс.

В законопроекте ее смущает больше всего, что предлагается применять "силовые методы" к семье, где произошло или происходит на протяжении длительного времени домашнее насилие. Кузнецова выступила за профилактику таких явлений.

29 ноября законопроект был опубликован. В документе сказано, что виновнику должны выдавать предписание на контакты жертвой, в том числе звонки и интернет-переписку.

За закон выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она сообщила, что будет выступать за принятие документа, об этом она заговорила после случая жестокого избиения ребенка в Ингушетии родной тетей.

ИСТОЧНИК KP.RU