Коллекторы не расстроены запретом на сбор долгов по ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-04T17:27:59+03:00

Эксперт объяснил как запрет на доступ к долгам по ЖКХ отразится на работе коллекторов Фото: Олег УКЛАДОВ

В НАКА заявили, что объемы работы по данному направлению очень малы

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Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев отметил, что законопроект, который закроет коллекторам доступ к долгам по ЖКХ, мало отразиться на работе взыскателей.

Соответствующий законопроект будет подготовлен в Госдуме в 2020 году. Уже этим летом коллекторам запретили взыскивать задолженность по коммунальным платежам, но это решение удалось обойти благодаря агентскому договору, пишут «Известия».

- Коллекторы дорожат своим местом в реестре. Есть 230-ий Федеральный закон, который жестко ограничивает действия коллекторов…. Этот законопроект никак не затронет бизнес, объемы по данным взыскания и так очень малы, - комментирует ИА «НСН» Мехтиев.

Он также отметил, что управляющие компании часто нарушают закон, в том числе о персональных данных.

- Управу нужно найти на Управляющие компании….Голова болит не только у коллекторов, но у поставщиков ресурсов, которым люди должны, — рассказал эксперт.

В свою очередь в ОНФ подчеркнули, что даже полное отстранение коллекторов от работы с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний. Например, такими как вывешивание листков с персональными данными и не уплаченной суммой.

ИСТОЧНИК KP.RU