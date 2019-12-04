Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

СЕГОДНЯ 21:02 2019-12-04T21:05:42+03:00

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Президент Польши не считает Россию врагом НАТО. В этом Анжей Дуда признался журналистам 4 декабря. Напомним, в декларации по итогам саммита НАТО, который проходил с 3 по 4 декабря в Великобритании, сказано о «российской угрозе».

- Ни одного врага у НАТО сегодня нет. Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные организации террористического характера, - сказал президент Польши. Его слова приводят РИА Новости.

Он призвал вести переговоры с Россией, поскольку эта страна является партнером и соседом стран Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не считает Россию врагом НАТО. Он признал, что не по всем вопросам страны Европы согласны с Россией, однако лидер Франции называет Россию – партнером. Сам Макрон ранее говорил о "смерти мозга НАТО", правда, взял свои слова обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU