2019-12-04T18:49:58+03:00
Политика

Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу

В декларации об итогах саммита альянса сказано о необходимости реагировать на «российскую угрозу»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Франции считает Россию партнером по многим вопросамПрезидент Франции считает Россию партнером по многим вопросамФото: REUTERS
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Президент Франции вновь высказал мнение, которое противоречит заявлениям НАТО. Эммануэль Макрон ответил на заявление, опубликованное в декларации по итогам встречи в Лондоне. Напомним, саммит стран НАТО проходит в Великобритании с 3 по 4 декабря. Макрон отрицает, что все страны альянса считают Россию угрозой.

- Когда альянс был образован, ответ (на вопрос, кто враг) был простым – Россия, Советский Союз. Но за 30 лет ситуация изменилась. Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю, - приводит слова французского президента РИА Новости.

Макрон признал, что есть вопросы по ряду направления. В пример о привел ситуацию с кибербезопасностью и ситуацию в Украине.

- В то же время Россия - это сосед в географическом плане, и это тоже реальность. И это партнер по ряду вопросов, - сказал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что считает НАТО находится в стадии "смерти мозга". Эти слова сильно разозлили Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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