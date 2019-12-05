Совфед прокомментировал слова президента Польши о РФ и НАТО
При этом Владимир Джабаров отметил, что резких изменений в отношениях России и европейских стран ждать не стоит
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление польского главы Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.
По мнению Джабарова, что скорее всего, "это слова не лидера Польши, а американского президента".
- Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали, - отметил представитель СФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU