2019-12-05T06:38:49+03:00
В мире

В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари Клинтон

Одному из фигурантов вменяется в вину, что он перечислил более $3,5 млн политическим комитетам, чтобы они могли получить доступ к американскому политику
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари КлинтонВ США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари КлинтонФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщают, что восьми американцам предъявили обвинения в незаконном финансировании предвыборного штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года.

Среди обвиняемых - свидетель спецпрокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и президент компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа.

Мужчин обвиняют в переводе нескольких миллионов долларов предвыборному штабу Клинтон.

Уточняется, что Надеру вменяется в вину, что он перечислил более 3,5 миллионов долларов политическим комитетам, чтобы они могли получить прямой доступ к Клинтон, сообщает CNN.

Также в процессе расследования дела выяснилось, что Хаваджа в 2016 году устроил мероприятие по сбору средств на кампанию Клинтон в своем доме.. Это стало возможным после того, как он сам внес почти миллион долларов на нужды штаба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хиллари Клинтон вновь заявила о возможности баллотироваться в президенты США. Бывшая соперница Дональда Трампа рассказала, что ее уговаривают выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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