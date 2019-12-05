2019-12-05T08:01:53+03:00
Политика

Болгария объяснилась перед Путиным за торможение "Турецкого потока"

Власти республики заявили, что задержка строительства связана с обязательными конкурсными процедурами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Строительство болгарского газопровода "Балканский поток", который станет частью "Турецкого потока", идет с максимально возможной скоростью. Задержка с реализацией проекта была связана с обязательными конкурсными процедурами. Такое заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов, отвечая на соответствующие претензии президента России Владимира Путина.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению главы государства, София сознательно тормозит строительство "под давлением со стороны". В такой ситуации Москва готова найти другие возможности для реализации проекта на юге Европы.

Борисов же уверяет, что строительство продолжается со средней скоростью пять километров в день, и на настоящий момент траншеи протянулись уже на 150 километров. Ожидается, что он будет построен до конца будущего года, хотя должен был быть готов до конца 2019-го.

"Болгария - единственная альтернатива для российского газа. Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Надеюсь, что президент России примет наше приглашение посетить Болгарию в будущем году и лично сможет увидеть нашу работу", - цитирует премьера телеканал BTV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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