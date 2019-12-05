2019-12-05T09:25:35+03:00
Экономика

Маркетологи назвали самые популярные подарки к Новому году

Чаще всего выбор потребителя падает на косметику и парфюмерию
Елена АКИМОВА
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Маркетологи назвали самые востребованные подарки к Новому годуМаркетологи назвали самые востребованные подарки к Новому годуФото: Максим ТРОИЦКИЙ
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В Гильдии маркетологов назвали подарки, которые чаще всего приобретаются к Новому году. Самыми популярными в списке оказались парфюмерия и косметика.

Пока данные товары преимущественно женские, но ароматы для мужчин и косметика активно завоевывают потребителя.

На второй строчке гаджеты и аксессуары к ним. Это уже традиционные подарки без которых не обходится Новый год.

- Третья строчка досталась сладостям. Шоколадные наборы, коробки конфет, но это больше женщинам. Алкоголь — это больше мужчинам,- комментирует News.ru президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Помимо этого, большим спросом пользуется одежда, аксессуары и украшения. Так выглядит топ подарков для взрослых.

У детей есть свои предпочтения. Чаще всего для маленьких потребителей покупают игрушки, связанные с символом следующего года. А тем кто постарше дарят мобильные телефоны, развивающие игры и компьютерные игрушки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов. Почти половина заявляют, что не видят в этом необходимости

ИСТОЧНИК KP.RU

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