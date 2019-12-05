Маркетологи назвали самые популярные подарки к Новому году
В Гильдии маркетологов назвали подарки, которые чаще всего приобретаются к Новому году. Самыми популярными в списке оказались парфюмерия и косметика.
Пока данные товары преимущественно женские, но ароматы для мужчин и косметика активно завоевывают потребителя.
На второй строчке гаджеты и аксессуары к ним. Это уже традиционные подарки без которых не обходится Новый год.
- Третья строчка досталась сладостям. Шоколадные наборы, коробки конфет, но это больше женщинам. Алкоголь — это больше мужчинам,- комментирует News.ru президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.
Помимо этого, большим спросом пользуется одежда, аксессуары и украшения. Так выглядит топ подарков для взрослых.
У детей есть свои предпочтения. Чаще всего для маленьких потребителей покупают игрушки, связанные с символом следующего года. А тем кто постарше дарят мобильные телефоны, развивающие игры и компьютерные игрушки.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов. Почти половина заявляют, что не видят в этом необходимости
ИСТОЧНИК KP.RU