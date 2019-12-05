38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-05T08:39:37+03:00

Почти четверть работодателей не планируют организовывать корпоратив для сотрудников Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти половина заявляют, что не видят в этом необходимости

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Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» выяснили, будут ли работодатели организовывать корпоративы в этом году. 38% ответили, что не планируют тратить деньги на праздник, так как не видят в этом необходимости (47%).

Среди тех, кто все же будет организовывать новогодний праздник, 77% отдали предпочтение внешней площадке. Остальные поздравят друг друга с новым годом в стенах своего офиса.

Абсолютное большинство не скрывают, что на столах будут присутствовать горячительные напитки - 85%. Это поможет людям расслабиться и создаст праздничную атмосферу.

44% респондентов очень ждут корпоратива, так как данное мероприятие позволяет наладить более дружеские отношения с коллегами.

15% считают, что корпоратив может стать хорошим способом знакомства сотрудников между собой. А еще это хороший способ помочь молодым сотрудникам адаптироваться в коллективе – 2%.

Всего в опросе приняли участие 700 представителей российских компаний (руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты).

В пресс-службе сервиса «Работа.Ру» RT пояснили, что компании все чаще интересуются необычными форматами проведения корпоративов. Популярностью пользуются тимбилдинги на природе с прохождением препятствий, иммерсивные шоу (спектакль с эффектом полного погружения – ред.).

Ранее сделать 31 декабря выходным предложил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. И даже внес на рассмотрение законопроект. Но… Коллеги его раскритиковали в пух и прах.

В итоге последний рабочий день года так и останется рабочим, но далеко не все собираются трудиться. Россияне назвали способы, чтобы не трудиться 31 декабря. Многие из тех, у кого предновогодний день оказался рабочим, заявили о намерении взять отгул, больничный или отпуск

ИСТОЧНИК KP.RU