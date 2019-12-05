Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса
Соответствующие поправки могут быть приняты после Нового года
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Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса. Этот нормативный акт будет не только продлен, но и расширен. По словам помощника президента Украины Андрея Ермака, внесение поправок может состояться в начале следующего года.
Также Киев планирует провести конституционную реформу в части децентрализации, в рамках которой Луганская и Донецкая народные республики получат дополнительные полномочия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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