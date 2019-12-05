Госдума поддержала во втором чтении проект о повышении МРОТ

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-05T14:12:32+03:00

С 1 января в России вырастет уровень МРОТ Фото: REUTERS

Сумму могут увеличить на 850 рублей уже с 1 января 2020 года

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Госдума поддержала во втором чтении законопроект о повышении МРОТ. Инициатива принадлежит правительству и увеличивает минимальную сумму оплаты труда в стране на 850 рублей, до 12 130 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Депутат Владимир Синяговский отметил, что данный законопроект ожидаемый и сможет улучшить «финансовое самочувствие» 3,2 миллиона россиян. Половина из них трудится в государственных и муниципальных учреждениях.

- МРОТ может повыситься на 7,5%, но с учетом районных коэффициентов и надбавок прибавка составит от 850 до 2550 рублей, - уточнил парламентарий.

Данный шаг свидетельствует о стабилизации экономики, а еще позволит привлечь «молодые кадры к целому ряду рабочих профессий».

- Не стоит забывать, что МРОТ является базовым для начисления налогов, пенсий, пособий по безработице и других социальных выплат, — подытожил Синяговский в комментарии ФАН.

Сейчас сумма МРОТ в России составляет 11 280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU