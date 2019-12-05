Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США

СЕГОДНЯ 21:53 2019-12-05T21:57:25+03:00

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Гражданка России Мира Тэрада, которая также известна под другим именем, Оксана Вовк, признала себя виновной в отмывании денег в США. В штаты она была экстрадирована из Финляндии, как сообщают РИА Новости. Она предстала перед американским судом вместе со своим бывшим мужем Алексом Тэрада, а также другими обвиняемыми в контрабанде кокаина.

Оксана Вовк написала заявление, в котором признает свою вину. Женщина получала деньги от сообщников по банде. Какая роль в группировке отведена была россиянке не сообщается. В материалах суда сказано, что она «лично участвовала либо знала» о контрабанде. Речь идет о кокаине в объеме, превышающем 500 граммов. Ранее она проходила по делу о контрабанде наркотиков, но судья снял с нее эти обвинения.

Дело еще одного россиянина рассматривают в суде США - Олега Никитина обвиняют в нарушении американских санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU