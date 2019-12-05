2019-12-05T22:49:57+03:00
В мире

Марш «желтых жилетов» собрал во Франции свыше 800 тысяч человек

По численности митинг называют самым крупным, начиная с 2010 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Радикально настроенные участники шествия инициируют стычки с полициейРадикально настроенные участники шествия инициируют стычки с полициейФото: REUTERS
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Забастовка во Франции может стать одной из самых масштабных за последние 25 лет. Как сообщает телеканал BFMTV, к маршу «желтых жилетов» примкнули 806 тысяч человек. Это самая большая численность массовых митингов с 2010 года. Официально поводом для шествия стала пенсионная реформа. Призывы к забастовке проводили силами двух неправительственных организаций, людей агитировали присоединиться к шествию в больницах, школах, у зданий полиции, общественных местах. Утром 5 декабря шествие начали всего несколько тысяч человек, но уже к вечеру их численность увеличилась в разы.

Некоторые высказывают подозрения, что митинг не случайно проходит на следующий день после саммита НАТО, где президент Франции допустил ряд смелых высказываний и в отношении альянса, и в отношении страны к России – эта позиция идет в разрез с позицией НАТО.

Больше всего протестующих в Париже – свыше 250 тысяч человек.

- Для столицы это также самая сильная мобилизация с 2010 года, - сообщают журналисты телеканала.

Во время шествия произошли стычки с полицией. Известно о 71 задержанном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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