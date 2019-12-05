Во Франции «желтые жилеты» требуют «президентского крушения»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-05T16:19:15+03:00

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В Париже вновь проходит шествие «желтых жилетов». В четверг 5 декабря на улицы французской столицы вышли несколько десятков человек. Они следуют от площади Клиши до восточного вокзала, где состоится массовая акция протеста против пенсионной реформы.

Как сообщают РИА Новости, у демонстрантов плакат с надписью «Это не забастовка, а президентское крушение». Власти города из-за шествия перекрыли вход на Эйфелеву башню, около 90 процентов поездов в этот день отменены, нарушена работа французского метрополитена. С задержками из-за национальной забастовки ходят автобусы и электротранспорт.

В соцсетях некоторые еще до того, как было объявлено об очередном митинге в Париже, писали, что «переживают за Макрона». Президент Франции в последнее время отличился высказываниями, которые не всем коллегам понравились. Например, он заявил о «смерти мозга НАТО» и открыто пошел в разрез с коллегами по альянсу по отношению к России – президент Франции сообщил, что не считает Россию угрозой. Тогда в соцсетях стали выдвигать теории, что «Макрону подкинут очередных желтых жилетов». Саммит НАТО завершился 4 декабря, а 5 декабря на улицу вышли с требованиями о свержении президента.

ИСТОЧНИК KP.RU