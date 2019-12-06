2019-12-06T07:22:00+03:00
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского

Президент Украины как будто бы ждал звонка "из Кремля"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пранкер Лексус - он же Алексей Столяров - сумел дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Разговор состоялся после того, как о своей беседе с главой государства поведала телеведущая Ольга Скабеева.

Известный шутник решил, что значит и у него все получится: набрал номер, дождался ответа и... "Кремль на проводе!".

"Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?", - спросил мужчина на другом конце провода голосом Зеленского.

Столяров в ответ попросил снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну. Собеседник вроде начал отвечать, но вдруг резко прервал свою речь словами "Слава Украине".

"Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?" - спросил он у пранкера.

После этого опубликованный в Facebook 30-секундный ролик прервался. Лексус обещал своим подписчикам раскрыть подробности разговор позже.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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