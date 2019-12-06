Больше секций и спортшкол: Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-06T10:51:09+03:00

Один из важных пунктов - проведение в 2024 году VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»

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Якутия заключила с Министерством спорта РФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. Документ подписали глава республики Айсен Николаев и министр спорта России Павел Колобков. Глава Якутии и руководитель ведомства встретились 5 декабря в В Чурапчинском районе республики Саха.

Главная цель соглашения - развитие и популяризация в республике физкультуры и спорта. Документ предусматривает строительство новых и ремонт уже имеющихся спортивных объектов, создание центров подготовки для сборных команд Якутии, приобщение к занятиям как можно большего числа жителей региона.

- У вас около 39% населения вовлечено к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Это достаточно высокий показатель, - отметил министр спорта РФ Павел Колобков. - Но сегодня перед нами стоят большие задачи. К 2024 году по стране более 55% граждан должны заниматься спортом. Для этого вместе мы будем строить новые объекты, поставлять спортивное оборудование.

Один из важных пунктов соглашения — проведение в 2024 году VIII Международных спортивных игр «Дети Азии». Подготовка к ним уже началась.

- Вы являетесь, по сути дела, инициатором проведения игр «Дети Азии». Это российский проект, получивший международное признание, - подчеркнул Павел Колобков. - В этом году мы провели первые зимние игры. Вы задали высокую планку проведения таких соревнований.

В Чурачупинском улусе Айсен Николаев и Павел Колобков посетили школу-интернат олимпийского резерва, а также институт физической культуры и спорта. Об этом визите глава республики рассказал на своей странице в Инстаграме:

- Вместе с Павлом Анатольевичем приняли участие в торжественном мероприятии Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, которому исполнилось 20 лет. Это единственный институт в стране, который расположен на селе, и где создана непрерывная система физкультурного образования – от детского сада, училища олимпийского резерва до спортивной магистратуры, - рассказал Айсен Николаев. - Также посетили Чурапчинскую школу-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина, встретились с преподавателями и студентами.