2019-12-06T11:57:26+03:00
Политика

Байден обругал избирателя за слова о "теплом местечке" на Украине

Участник предвыборной встречи обвинил демократа в том, что он устраивает своих детей на хорошие должности [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Демократ назвал потенциального избирателя толстым старым лжецомДемократ назвал потенциального избирателя толстым старым лжецомФото: REUTERS
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Кандидат в президенты США демократ Джо Байден набросился на участника предвыборной встречи с оскорблениями после того, как тот затронул скандальную тему

Избиратель обвинил политика в том, что он устраивает своих детей на хорошие должности, и в одном таком "теплом местечке" работал его сын Хантер Байден. Речь идет об украинской газовой компании Burisma.

Сам президент США Дональд Трамп считает, что Байден-старший добился увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить место сына в совете директоров компании от коррупционного расследования.

"Вы послали своего сына, чтобы получить работу и работать на газовую компанию, хотя он ничего не знал о газе. Это делалось, чтобы получить доступ к президенту. Вы продаете доступ к президенту", - выкрикнул избиратель.

Байден поругался с избирателем из-за работы своего сына на Украине.

Байден в ответ назвал пожилого мужчину толстым лжецом, который слишком стар, чтобы за него голосовать.

"Ты чертов лжец! Это неправда, и никто такого никогда не говорил, никто такого не доказал", - цитирует CNBC кандидата в американские президенты.

Сайт kp.ru писал, что экс-генпрокурор Украины не нашел нарушений в действиях Хантера Байдена, однако в Верховной Раде уверяют - американец незаконно получил от газовой компании 16,5 млн долларов.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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