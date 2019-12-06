2019-12-06T13:36:38+03:00
Общество

Детский омбудсмен призвала забирать лицензии у магазинов, где снюсы продают детям

Также в качестве мер по борьбе с табачными смесями рассматривают повышение штрафа и запрет на никотиносодержащую продукцию
Ольга МАТЫС
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Анна Кузнецова предложила взяться за недобросовестные магазины, которые продают жевательный табак подросткамАнна Кузнецова предложила взяться за недобросовестные магазины, которые продают жевательный табак подросткамФото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила решение проблемы продажи жевательного табака несовершеннолетним. По её мнению, недобросовестные магазины, которые продают снюсы детям, должны быть лишены лицензии или оштрафованы. Об этом правозащитница заявила на круглом столе ОНФ.

"Мы со своими коллегами обсудили целый спектр мер и готовы предложить самые жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности, внесение, том числе никотиносодержащую продукцию, в число запретных, повышение штрафов, которые сегодня есть, до более внушительных размеров, которые были бы ощутимы вплоть до лишения лицензии", - цитирует слова детского омбудсмена агентство "РИА Новости".

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают возможность введения уголовной ответственности за распространение снюса, насвая и их аналогов. Сейчас мерой борьбы с некурительными видами табака является только штраф в шестьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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