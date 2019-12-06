Специалист по кибербезопасности дал советы по защите денег на карте от кражи

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-06T14:18:42+03:00

При звонке работников банка, в первую очередь его всегда надо попросить представиться Фото: Анастасия Осипова

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Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович рассказал как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты и отметил, что мошеннические схемы остаются практически неизменными уже долгие годы и что клиент банка всегда может настоять на личном присутствии.

- Первое: если вам звонят из банка, и вы даже видите номер, правильный вопрос - «Пожалуйста, представьтесь». Половина проблем, как правило, сразу исчезнет. Второе: нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс. И тот факт, что вам кто-то звонит и просит это делать уже должен насторожить, - объяснил RT Масалович.

Эксперт также отметил, что в банк всегда можно прийти и сказать, что все операции должны производиться при личном присутствии.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о трёх самых распространённых схемах мошенничества. В них мошенник либо выдаёт себя за представителя службы безопасности банка, либо говорит об ошибочном переводе, либо под видом девушки втирается в доверие на сайте знакомств.

ИСТОЧНИК KP.RU