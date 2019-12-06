В Кремле рассказали о «серьезном» настрое перед «нормандским саммитом»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-06T15:48:45+03:00

В Кремле рассказали о «серьезном» натрое перед «нормандским саммитом» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о настрое Кремля перед саммитом в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия), который состоится 9 декабря в Париже.

«Что касается настроя — настрой серьезный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва хочет обеспечить «общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей», а также «не допустить попытки какого-то размывания» этих договоренностей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает во время встречи «нормандской четверки» добиться решения об обмене заключенными по формуле 250 человек на 100. Также украинский лидер намерен предложить создание «муниципальной стражи», которая будет контролировать ситуацию в Донбассе и состоять из нацгвардейцев, представителей ОБСЕ и самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748241" frameborder="0"></iframe> В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки».Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины пройдёт 9 декабря в Париже

ИСТОЧНИК KP.RU