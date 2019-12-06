2019-12-06T15:49:04+03:00
Политика

Песков: Кремль узнал из СМИ об идее Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе

Ранее появилось сообщение о том, что украинский лидер озвучит свое предложение на встрече «нормандской четверки»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Кремль узнал из СМИ об идеи Зеленского о «муниципальной страже» в ДонбассеПесков: Кремль узнал из СМИ об идеи Зеленского о «муниципальной страже» в ДонбассеФото: REUTERS
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В Кремле не будут комментировать идею о создании «муниципальной стражи» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, поскольку узнали об этом из СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным», - сказал представитель Кремля.

Песков призвал дождаться понедельника, 9 декабря, когда в Париже откроется «нормандский саммит». Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на встречи «четверки» будет «обсуждение - предметное, профессиональное» и «уже по итогам можно будет что-то говорить».

Напомним, ранее украинское издание Espreso.tv сообщило, что на «нормандском саммите» президент Украины Владимир Зеленский собирается предложить создание «муниципальной стражи», которая будет контролировать ситуацию в Донбассе и состоять из нацгвардейцев, представителей ОБСЕ и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. При этом издание отмечает, что по задумке украинского лидера со стороны ДНР и ЛНР в новую структуру должны попасть только те, кто до этого «не стрелял, не убивал».

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки».Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины пройдёт 9 декабря в Париже

ИСТОЧНИК KP.RU

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