В Германии не стали комментировать информацию о расследовании против фигурантов дела Скрипалей

СЕГОДНЯ 00:50 2019-12-07T00:50:47+03:00

В Германии не стали комментировать информацию о начале расследования против фигурантов дела Скрипалей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Германская Генеральная прокуратура не стала комментировать информацию местного издания Spiegel Online о начале предварительного расследования в отношении двух фигурантов дела Скрипалей. Они якобы являются предполагаемыми сотрудниками ГРУ, имена которых власти Великобритании и СМИ озвучивали в рамках дела.

- К сожалению, я не могу предоставить желаемую информации. Генпрокуратура в особенной мере учитывает, с одной стороны, право прессы на получение информации, с другой, - права личности и возможные угрозы проведению следствия. В этой связи Генпрокуратура - за исключением отдельных случаев - не сообщает, вела ли она расследование в отношении определенного человека или занималась определенным делом, - сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

Spiegel Online сообщило о начале расследования в пятницу, 6 декабря. Ссылаясь на собственный источник, издание отметило, что следствие получило кодовое название "Нови". В ходе следствия правоохранители якобы обнаружили, что Руслан Боширов и Александр Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.

Также, по данным издания, следователи начали вести это дело после заявления МИД Германии о высылке из ФРГ двух сотрудников российского посольства. Германская сторона полагает, что РФ "недостаточно активно" сотрудничала в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU