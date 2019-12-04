2019-12-04T15:16:57+03:00
Политика

Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

В МИД РФ назвали этот поступок " безосновательным и недружественным"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Российская сторона готовит "комплекс ответных мер".

- Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер, - сообщили в МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. В связи с чем они должны будут покинуть страну. Причиной тому, по мнению дипведомства, послужило недостаточно активное участие РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине летом этого года.

Относительно этого высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг обвинении России в причастности к этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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