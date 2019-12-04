Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Российская сторона готовит "комплекс ответных мер".
- Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер, - сообщили в МИД РФ.
Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. В связи с чем они должны будут покинуть страну. Причиной тому, по мнению дипведомства, послужило недостаточно активное участие РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине летом этого года.
Относительно этого высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг обвинении России в причастности к этому делу.
ИСТОЧНИК KP.RU