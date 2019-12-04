2019-12-04T15:32:40+03:00
В мире

Власти Германии ждут от России содействия в расследовании убийства в Берлине

Заявление распространило МИД ФРГ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Посольство России в БерлинеПосольство России в БерлинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МИД Германии настаивает на участии России в расследовании дела об убийстве человека в Берлине. Соответствующее заявление распространили в среду 4 декабря представители внешнеполитического ведомства. В сообщении сказано, что власти ФРГ настаивают на «серьезном и незамедлительном содействии» в расследовании. Как сообщает РИА Новости, власти страны «оставляют за собой право на дальнейшие шаги».

В Германии расследуют убийство бывшего грузинского боевика. Его застрелил мужчина в центре города на глазах у прохожих, выстрелив в голову. Вскоре полицейские задержали стрелявшего. У него оказался российский паспорт, но в полиции предположили, что документы поддельные.

Из-за этого дела власти Германии признали двух российских сотрудников посольства персонами нон-грата. В МИД России назвали такое решение "безосновательным и недружественным". В Кремле обвинения считают беспочвенными и отрицают какое-ибо отношение России к этому уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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